Jedan tata podelio je na Instagramu smešan trenutak sa svojom ćerkicom. Devojčica mu je donela čašu vode, a zatim ju je on popio i videvši da malena zapravo ne može da dohvati sudoperu, a ni aparat sa vodom, bilo mu je čudno kako je uspela onda da mu sipa istu, te ju je pitao gde je sipala vodu.