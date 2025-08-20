Slušaj vest

Urnebesan trenutak oca i ćerke nasmejao je korisnike društvenih mreža i još jednom pokazao da su mališani zaista neiskvarena bića.

Jedan tata podelio je na Instagramu smešan trenutak sa svojom ćerkicom. Devojčica mu je donela čašu vode, a zatim ju je on popio i videvši da malena zapravo ne može da dohvati sudoperu, a ni aparat sa vodom, bilo mu je čudno kako je uspela onda da mu sipa istu, te ju je pitao gde je sipala vodu.

Njeno iskreno i neočekivano priznanje da je voda iz WC-a nasmejalo je korisnike društvenih mreža.

Snimak je ubrzo postao viralan, izazvavši lavinu šaljivih komentara, a naravno sve je ovo šala budući da je tata sa snimka poznati Tiktoker.

(Kurir.rs/Mondo/I.M.)

