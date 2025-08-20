Tata sa snimka nije ni slutio da će njegova ćerkica dati iskren odgovor, a snimak je urnebesan.
Urnebesno
Ćerkica dala ocu vodu iz wc šolje: Umalo se nije ugušio kada je shvatio šta pije
Slušaj vest
Urnebesan trenutak oca i ćerke nasmejao je korisnike društvenih mreža i još jednom pokazao da su mališani zaista neiskvarena bića.
Jedan tata podelio je na Instagramu smešan trenutak sa svojom ćerkicom. Devojčica mu je donela čašu vode, a zatim ju je on popio i videvši da malena zapravo ne može da dohvati sudoperu, a ni aparat sa vodom, bilo mu je čudno kako je uspela onda da mu sipa istu, te ju je pitao gde je sipala vodu.
Njeno iskreno i neočekivano priznanje da je voda iz WC-a nasmejalo je korisnike društvenih mreža.
Snimak je ubrzo postao viralan, izazvavši lavinu šaljivih komentara, a naravno sve je ovo šala budući da je tata sa snimka poznati Tiktoker.
VIDEO: Tiktoker komentariše zemlje Evrope:
Reaguj
Komentariši