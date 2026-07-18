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Prema Bibliji, sve se dogodilo kada je Isus Hrist poslednji put ušao u Jerusalim pre svog raspeća, a kada se desilo i simbolično čišćenje "Božjeg doma" neposredno pre sopstvene žrtve.

1/5 Vidi galeriju Jerusalim Foto: Mika Schmidt / DPA / Profimedia, H.Tschanz-Hofmann / imago stock&people / Profimedia

Mapa takođe obuhvata putovanje do Tajne večere u Gornjoj sobi, koja se nalazi u južnom delu Starog grada Jerusalima na Sionskoj gori, kao i Isusovo hapšenje i suđenje, gde je bio procesuiran od strane drevne rimske vlasti severno od Vitlejema.

Pogled na Sionsku goru i Jerusalim Foto: JLBvdWOLF / Alamy / Alamy / Profimedia

Put se završava u crkvi Svetog groba, za koju se veruje da je mesto Isusovog raspeća, i u vrtu grobnice, gde je njegovo telo, prema predanju, položeno.

Mapa nacrtana po Jevanđeljima

Mapa je nastala na osnovu informacija iz četiri Jevanđelja (Matej, Marko, Luka i Jovan) iz Novog zaveta, ali se oslanja i na arheološke dokaze o mestima poput hrama i struktura u kojima je Isusu suđeno za bogohuljenje i izdaju.

Mapa je delo teologa i autora Džona Volša, koji je kao početnu tačku naveo Hramovnu goru u Starom gradu Jerusalima. Ova lokacija se smatra jednim od najsvetijih mesta u judaizmu i islamu i ima centralno mesto u hrišćanskim Jevanđeljima.

Zid plača, Jerusalim Foto: Winfried Rothermel / DPA / Profimedia

Trenutno je na tom mestu hram koji se prostire na 35 hektara, a koji je sagradio kralj Irod, rimski namesnik Judeje, koji je vladao od 37. do 4. godine pre nove ere.

Hramovna gora je danas ograđeno područje sa Kupolom na steni na severu i džamijom Al-Aksa na jugu, koje su islamski verski objekti.

Kupola na steni se smatra mestom gde je Avram bio spreman da žrtvuje svog sina Ismaila, dok se veruje da je prorok Muhamed tokom Noćnog putovanja bio prenesen iz Meke u Al-Aksu, a zatim u nebo.

Mapa, međutim, prikazuje hram u kojem je Isus svakodnevno učio narod. Prema Bibliji, Isus je ušao u hram i video ljude kako se klade, daju zajmove i prodaju robu. Tada je prevrnuo stolove i isterao ih iz hrama.

Tajna večera

Unutar iste sedmice veruje se da je Tajna večera održana u Gornjoj sobi u južnom delu Starog grada Jerusalima na gori Sion. Isus i njegovi učenici su putovali otprilike kilometar i po od hrama do Gornje sobe, što bi trajalo između 20 i 30 minuta.

tajna večera Foto: Wikipedia

Tajna večera – poslednji Isusov obrok sa apostolima pre raspeća – dogodila se jedan do tri dana pre raspeća. Gornja soba, poznata i kao Cenakul, prvobitno je bila prostor za molitvu koji je mogao da primi više od 120 ljudi. Kratko je opisana u Jevanđelju po Luki (22:11-13), kada je Isus zatražio veliku, opremljenu sobu gde bi on i njegovi učenici mogli da jedu pashalnu večeru.

Cenakul se nalazi na Sionskoj gori, iznad južne kapije, i bio je sagrađen sa velikim stubovima koji su podupirali plafon i crveni kosi krov, koji i danas stoji.

Hapšenje u Getsimanskom vrtu

Naredna lokacija je Getsimanski vrt, za koji arheolozi procenjuju da je udaljen otprilike pola kilometara od Gornje sobe. Vrt se nalazi izvan gradskih zidina. Luka navodi da su Isus i njegovi učenici krenuli ovom stazom posle Tajne večere.

Getsimanski vrt Foto: H.Tschanz-Hofmann / imago stock&people / Profimedia

Arheolozi su 2020. godine takođe otkrili ostatke kupatila u Getsimanskom vrtu, koje datira iz Isusovog vremena. Pretpostavlja se da su ga koristili radnici na presi za ulje u vrtu, kao i oni koji su se penjali na brdo zbog molitve.

Biblija navodi da je Isus u vrtu bio izdat od strane Jude i uhapšen, a sve nakon toga je poznata hrišćanska priča o raspeću i vaskrsnuću.

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