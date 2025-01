Horoskop nam uvek donosi navodna dešavanja o budućnosti, ali i zanimljive i korisne informacije o svim znacima Zodijaka . Neki su neki nepredviivi, ima i sebičnih i luckastih, nežnih i proračunatih... dok neki horoskopski znaci imaju neverovatnu sposobnost da uvek dobiju ono što žele, a da vi niste ni svesni kako su to izveli.

Ako postoji jedan horoskopski znak koji ima doktorat iz oblasti manipulacije, to je Škorpija. Njihova neverovatna intuicija im omogućava da osete vaše slabosti i iskoriste ih da bi sve izgledalo kao da je to njihova ideja. Oni znaju kako da vas nateraju da kažete "da", čak i kada ste planirali da kažete "ne".

Škorpije su majstori suptilnosti – njihov izgled, ton glasa ili jednostavna fraza mogu vas naterati da preispitate svoje odluke. Kada nešto žele, neće stati dok to ne dobiju . Njihova manipulacija može biti toliko sofisticirana da na kraju pomislite: "Pa, stvarno, to ima smisla!"

Ribe su poznate po svojoj osetljivosti, ali nemojte se zavaravati – one znaju kako da to iskoriste u svoju korist. Njihova manipulacija dolazi kroz emocije - ako Ribe žele nešto, učiniće da se osećate kao da ste vi onaj kome to žele da daju.