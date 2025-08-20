Slušaj vest

Tiktokerka Lindsi, koja je bila na trećem sastanku s muškarcem u njegovim ranim 50-ima, rekla je da je do tog trenutka sve teklo dobro, uz priličnu dozu javnog iskazivanja nežnosti. No, situacija se promenila kada su joj prišle dve mlađe žene, u srednjim 20-ima, i pružile poruku koju nije odmah stigla da pročita, piše LADBible.

Sumnjičava, Lindsi je poruku stavila u torbicu i pročitala je kasnije, dok je bila u toaletu. Na papiru su bile zapisane rečenice: "Možeš ti bolje" i "JEDNOSTAVNO NE", što je jasno ukazivalo na zabrinutost tih žena zbog njenog sastanka. Pitanja su počela da se roje u glavi. "Je li nešto učinio dok sam bila odsutna? Je li se njima nabacivao? Poznaju li ga?", razmišljala je.

Osim toga, nije mogla da dokuči jesu li žene pokušale da budu dobronamerne, sugerišući da bi mogla da izlazi s nekim boljim, ili su zaista primetile ozbiljnu "crvenu zastavicu" koju ona nije uočila. "Možda su videle nešto loše, ali nisu bile konkretne? Da su stvarno bile zabrinute, da li bi napisale neko objašnjenje?", Lindsi je nastavila da analizira situaciju.

Pokušala je da pronađe devojke koje su joj dale poruku kako bi dobila objašnjenje, ali nije uspela. U međuvremenu je, na temelju vlastitog instinkta, odlučila da ne nastavi da se viđa s tim muškarcem.

Kasnije, tokom razmene poruka s njim, Lindsi ga je direktno pitala da li je na sastanku video nekoga poznatog ili je možda nešto učinio što bi izazvalo takvu reakciju. On je tvrdio da se ničega ne seća, no Lindsi je i dalje osećala nelagodu. Na kraju, osluškujući svoj unutrašnji glas, odlučila je da prekine kontakt. "Bolje je igrati na sigurno".

(Kurir.rs/Večernji.hr)

