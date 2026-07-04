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Milica Polskaja pažnju javnosti ptivlači svojim skupocenim životom i dogodovštinama koje ima zajedno sa mužem milijarderom, koji je iz Kazahstana. Ona je za kratko vreme postala jedna od najpoznatijih influenserki, čemu najviše doprinosi radoznalost publike u vezi s tim kako izgleda svakodnevica milionera, a interesantno je da njen život nije uvek bio takav – promenio se gotovo preko noći.

Promena u životu Milice Polskaje nastupila je kada je iz Srbije otišla za Dubai kako bi radila kao hostesa. Svog supruga upoznala je jedne večeri u izlasku. Jednom je ispričala kako je počela njena bajka.

1/5 Vidi galeriju Milica Polskaya Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

- Osvajao me je postepeno. Kada je na prvom sastanku došao sa buketom ruža i nekom bombonjerom koju je sam "napravio" - svaku čokoladicu je birao, to me je oduševilo na početku. Mislim da čak imam i neku sliku te bombonjere i dan danas. Zarada muškarca nema veze sa time koliko je on galantan. Pod "galantan" podrazumevam i to da on može dnevno da zaradi 2.000 dinara i da kupi buket od 1.000. Može takođe da zarađuje 10.000 evra mesečno, a da ne kupi ni to cveće. Važna je ljubav, paznja i poštovanje. Mi smo ljudi i dat nam je dar reči. Drage žene, iskoristite taj jezik. Recite muškarcu šta od njega želite, pričajte o svojim osećanjima, brigama i snovima. Muskarci ne mogu uvek da nam pročitaju misli - ispričala je jednom prilikom u intervjuu za Republiku.

Milica sa suprugom Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Kako mnoge zanima i njihov intimni život, ona je jednom prilikom odgovarala i na pitanja koja su joj ljudi postavljali na Instagramu. Mnoge je zanimalo koliko puta nedeljno ima intimne odnose sa suprugom.

- Kako kad, zavisi. Od sedam do 12 puta, ne brojim to, bila je iskrena Milica.

Zatim su ljudi utvrdili da muž i ona imaju visok libido, a ona je samo poručila da je to normalan broj intimnih odnosa.

A onda je jednom prilikom Milica sve iznenadila kada je otkrila još jednu brojku, a to je bila njena zarada dok je još studirala.

- Bila sam treća godina Pravnog fakulteta, pa sam htela da pomognem mojima i radim godinu dana da bih skupila novac i sebe školovala. Počela sam da radim kao kao PR jednog poznatog kluba. Fiksna plata bila mi je oko 700 evra, uz bakšiš koji se dobijao na dve nedelje, a bakšiš smo svi delili. Nikog nisam znala, bila sam skroz sama i živela u studiju. Dala sam posle otkaz. Nisam mogla da izdržim, posle sam dobila veću platu, ugovor, platili su dug koji sam imala zbog prekida prethodnog - ispričala je jednom prilikom u svom blogu Milica Polskaja.

(Kurir.rs/Žena)

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