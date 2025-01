Jarčevi su poznati po svojoj tvrdoći i posvećenosti radu. Oni su vrlo praktični i fokusirani na svoje ciljeve, ali to može da znači da su emocionalno nedostupni. Često postavljaju visoke standarde za sebe i druge, što može dovesti do toga da se osećaju nesigurno u svojim emocijama. Iako su sposobni duboko da vole, može im biti teško da to pokažu.