"Jela sam kašičicu ašvagande praha svaki dan mesec dana. I priznajem da me je efekat iznenadio - promene su došle nakon samo nekoliko dana i osećala sam se mnogo bolje. Juče sam, međutim, odustala od upotrebe ašvagande. Razlog je važan, a ja ga ranije nisam bila potpuno svesna.

Promena je bila očigledna, ali sam odustala

Moram da priznam da me je najviše zanimalo da li će mi kašičica ašvagande dnevno pomoći da postanem otpornija na stres i bolje spavam noću. Na moje iznenađenje, došlo je do poboljšanja. Štaviše, imam utisak da je do promena došlo prilično brzo. Možda ne posle prvog ili drugog dana, ali posle nekoliko dana sigurno. Osećala sam da sam iznutra ojačana, otvorena za ono što dan donosi. Ovo je zaista donelo veliko olakšanje. I dalje ponekad imam problema sa spavanjem tokom noći, ali i dalje mislim da je mnogo bolje.