Sećate li se Breda Baketa , Amerikanca koji je 2020. odlučio da napusti svoju zemlju i započne život u Srbiji? Nedavno je otkrio šta se sve promenilo od trenutka njegovog dolaska u Beograd do sada. Bred se nakon nekog vremena preselio u Kruševac jer, kako je objasnio , prija mu mirniji grad. U jednom videu, koji je 2023. objavio na svom Jutjub kanalu, pokazao je kako izgleda stan koji iznajmljuje. I malo je reći da su stranci oduševljeni.

"Prošle nedelje sam vam rekao da ću vas odvesti u svoj stan i napraviti obilazak. To je ono što ćemo raditi u ovom videu. Živim ovde u zgradi, u Kruševcu, za 350 evra, plus još oko 90 do 100 evra za sve račune - struju, grejanje, smeće, internet... Sve ukupno, oko 450 evra mesečno. Za taj novac dobijam i veoma lepu prodavnicu prehrambenih proizvoda u blizini, brz pristup banci, a ispod zgrade je i garaža. Ako bih želeo, mogao bih dodatno da platim za parking. Dakle, postoji ta opcija, ali u ovom cenovnom rangu smo već na gornjoj granici za većinu ljudi u Kruševcu", rekao je Bred, prenosi Mondo.