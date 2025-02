Jednog dana, grupa japanskih brodova bombardovana je od strane američkih aviona, a 31 preživeli muškarac stigao je do ostrva. Bili su različitog uzrasta, od kasnih tinejdžerskih godina do kasnih dvadesetih. Gensaburo Jošino, čovek koji je radio na farmi Šoičija, predložio je da on i Kazuko glume da su u braku kako mornari ne bi pokušavali ništa sa njom.