Postoji opšte uverenje da lenji ljudi ne mogu postići uspeh u životu. Međutim, to je stereotip . Lenjost zapravo može biti izvor jedinstvenih pristupa koji vam pomažu da postignete nešto veliko . Biti lenj ne znači biti neproduktivan. Neki lenji ljudi su u stanju da optimizuju svoje akcije tako efikasno da brže i sa manje napora postižu ciljeve. A iznenađujuće je to da su njihove navike toliko jednostavne da ih svako može usvojiti.

Deluje kontraidiktorno. Kako opuštanje može dovesti do uspeha? Ipak, iskustvo pokazuje da sposobnost odmora pomaže u održavanju produktivnosti. Primer za to su oni zaposleni koji kasno dolaze, rano odlaze i prave česte pauze - a često budu najproduktivnija osoba u timu. Tajna je u tome što znaju da se opuste. Opuštenost im omogućava da zadrže svežinu uma, a to ih čini kreativnijim i efikasnijim u rešavanju problema.

Lenji ljudi shvataju da je ideal nedostižan i fokusiraju se na što tačnije i preciznije izvršenje zadatka. Leonardo da Vinči, koga su savremenici smatrali lenjim, često je ostavljao svoja dela nedovršena. To nije bilo zbog ravnodušnosti, naprotiv, on je obraćao posebnu pažnju na detalje i težio preciznosti. Lenji ljude rade po istom principu. Ne žure da izvršavaju zadatke zbog kvantiteta, već se koncentrišu na kvalitet. Taj pristup im omogućava da postignu izvanredne rezultate.

Lenji ljudi imaju neverovatnu sposobnost da delegiraju zadatke drugima. Shvataju da je nemoguće da urade sve sami, i umesto da se iscrpljuju, deo posla poveravaju timu. To im omogućava da se usredsrede na one zadatke u kojima su najkompetentniji, a ostale delegiraju onima koji mogu bolje da ih rade. To ne samo da pomaže u smanjenju radnog opterećenja, već i stvara efikasniji tim. To je sposobnost maksimalnog korišćenja resursa i postizanja visoke produktivnosti.