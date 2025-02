Stefan Uroš III rođen je 1275/76. godine ili oko 1284. godine. Bio je sin kralja Milutina, ali nije jasno ko je bila njegova majka, s obzirom na to da istoričari ne mogu sa sigurnošću da utvrde redosled Milutinovih brakova, niti tačnu godinu Stefanovog rođenja. Najverovatnije je njegova majka bila prva Milutinova žena Jelena , srpska plemkinja.

O Stefanovom detinjstvu se ne zna gotovo ništa. On se u dostupnim istorijskim izvorima prvi put spominje 1293/4 godine. U to veme su Tatari svojim čestim upadima na srpske teritorije bili stalna pretnja, pa su sa njima vođene česte borbe.

Ovo za to doba nije bila neuobičajena pojava , pa su ruski i bugarski prinčevi i kneževi godinama živeli među Tatarima. Na ovaj način, predajom svog sina, Milutin je 1293. ili 1294. sklopio mir sa Tatarima. Zanimljivo je to da je Uroš III već tada označen za naslednika prestola, javljajući se u izvorima pod zajedničkim vladarskim imenom Nemanjića Stefan.

Dečanski je ostao na tatarskom dvoru do 1297. godine. Posle povratka u Srbiju oženio se oko 1300. godine sa Teodorom , ćerkom bugarskog vladara Smilca. Kralj Milutin ga je postavio za namesnika Zetskog primorja, gde je kao mladi kralj i naslednik prestola u očevo ime upravljao ovom srpskom oblašću.

Početkom 1314. godine Stefan je protiv Milutina podigao pobunu. Na odluku da podigne pobudu sigurno je uticaj imala i zetska vlastela. U to vreme vizantijski prinčevi posećuju Srbiju, a Milutin se pomirio sa bratom Dragutinom. Prema njihovom starom sporazumu, posle Milutinove smrti, presto je trebalo da nasledi jedan od Dragutinovih sinova. Stefan se osetio ugroženim.

U uvodnom delu Dečanske hrisovulje (osnivačka povelja manastira Dečani iz 1330. godine) Stefan kaže da oni koji su mu zavideli na njegovom dobrom životu navedoše kralja Milutina „zlim i nedoličnim savetima na tako strašno i nepodobno delo da je neugodno da se čuje i teško da um ljudski shvati. Učiniše sa mnom ono što učiniše, i liši me svetlosti mojih očiju, ne sačekavši, ne ispitavši istinu, niti rasudivši pažljivo o presudi, pa pored toga predade u zatočenje sa mojom decom caru Androniku da me drži u Carigradu i da se posle ovoga ne spomene ime moje, ni ime dece moje i da ne vidim zemlju moje otadžbine."

Milutin je Stefana i njegovu porodicu poslao u Carigrad kod svog tasta cara Andronika II. Zna se da Stefan Uroš III nije bio potpuno oslepljen. Izvršilac kazne bio je potkupljen, ili je bio oslepljen samo delimično, ali je Stefan iz straha od svog oca do njegove smrti nosio povez preko očiju. U Carigradu je proveo gotovo 7 godina , a tokom boravka u vizantijskoj prestonici umro mu je sin Dušic.

Međutim, kada je postalo sigurno da ja Milutin umro, Stefan Uroš je skinuo povez sa očiju i otkrio svima da je progledao , predstavljajući to kao Božje čudo i znak da mu je Bog naklonjen na putu za srpsku krunu. Imao je podršku Crkve i arhiepiskopa Nikodima, kao i vlastele, ali Milutin je kao naslednika označio svog sina Konstantina.

Na proleće 1322. dolazi do bitke između Stefana i Konstantina južno od Zvečana na Dmitrovačkom polju. Konstantin je potpuno potučen od strane Stefanove vojske i nije preživeo bitku, a Stefan je učvrstio svoju vlast kao kralj. Barski nadbiskup Gijom Adam pisao je da je Stefan naredio da „Konstantina opruže na jednom komadu drveta, pa mu klincima probiju mišice i butine, pa ga onda raseku na dve pole, po sredini."

Međutim, priče o Konstantinovom surovom pogubljenju ne mogu se posmatrati kao istorijski pouzdane, jer se zna da Gijom Adam nije bio naklonjen Stefanu. Postojala je čak i legenda da mu je glava, po Stefanovoj naredbi, odsečena i odrana, nakon čega je od nje napravljen pehar iz koga je on pio vino. Nakon Konstantinove smrti, telo mu je preneto i sahranjeno u crkvi svetog Nikole u Zvečanu, u kome se nalazio jedan od dvorova Nemanjića.

Sledeći Stefanov problem bio je sa bratom od strica Stefanom Vladislavom II , sinom kralja Dragutina. Posle Dragutinove smrti, Vladislav je nasledio vlast nad srpskim oblastima kojima je vladao njegov otac - Sremskom kraljevinom. Međutim, često je ulazio u sukobe sa svojim stricem kraljem Milutinom, a posle njegove smrti i sa Stefanom, i to najviše oko bogatog privrednog grada Rudnika, koji se nalazio na granici Milutinove Srbije i Sremske kraljevine. Sukob se završio pobedom Stefana 1324. godine, a Vladislav je izbegao u Ugarsku gde je i umro. O njegovim potomcima ne zna se ništa.

Ubrzo pošto je došao na tron, Stefanu je umrla žena Teodora. Kralj je nameravao da se oženi Blankom, ćerkom tarentskog kneza Filipa, a svadbu je planirao da napravi u Skadru. Međutim, do tog braka nije došlo jer je Filip kao uslov braka tražio da Stefan, vlastela i srpska crkva prihvate katoličanstvo, što nije prihvaćeno.

Godine 1328. došlo je do smene na prestolu u Vizantiji. Andronik II je zbačen, a na njegovo mesto dolazi njegov unuk Andronik III. Stefan Dečanski je stao uz Andronika II, a bugarski vladar Mihailo III Šišman uz Andronika III. Stefan je osećao zahvalnost prema Androniku II koji ga je lepo prihvatio u Carigradu tokom izganstva kada ga je otac oslepeo.

Decenijama unazad Srbija je jačala i širila se dok je Bugarska bila sve slabija. Mihailo Šišman bio je zet kralja Milutina, za koga je bila udata Ana , sestra kralja Stefana. On je još 1325. godine. oterao svoju ženu Anu, sa kojom je imao sina Jovana Stefana, i oženio se Teodorom, sestrom cara Andronika III. Srbija je prodirala u Vardarsku Makedoniju i zauzela mnoge teritorije koje su nekada davno pripadale bugarskom Samuilovom carstvu. U Srbiji su posle borbe oko prestola u Vizantiji, utočište našle pristalice svrgnutog cara Andronika II.

Srpska vojska je do nogu potukla bugarsku. Bugarska armija bila je razabijena, a bugarski vladar Mihailo Šišman ubijen je na bojištu. Prema nekoliko izvora, mladi kralj Dušan mu je lično odsekao glavu, što je i on sam zapisao: „Naletesmo na njih i milošću Božjom porazismo sve pobedom velikom na udivljenje svim okolnim carevima i gospodi", a onda je dodao da je on lično ubio Šišmana - „mačem glavu njegovu uzeh".