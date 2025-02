"Motivisan postom jednog Srbina o istorijskoj istini između nas i vas, zanima me, kao mladog i neiskusnog Hrvata, koja je prava relevantna razlika između naših kultura? Naravno, zanimaju me razlike na nivou prosečne osobe, ne računajući one očigledne stvari poput religije i političkih težnji za ekspanzijom i slično, već svakodnevne razlike. Dakle, kada bismo teoretski svi zaboravili koje smo vere, kako nam se zove narod i kojim jezikom govorimo, kako bi se naši narodi suštinski razlikovali na kulturnoj osnovi?