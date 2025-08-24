Slušaj vest

Josip Broz Tito, dugogodišnji lider Jugoslavije, bio je poznat po svojoj bogatoj kolekciji poklona iz celog sveta. Ovi pokloni, dobijeni tokom njegovih brojnih zvaničnih poseta i diplomatskih susreta, svedoče o njegovom uticaju i poštovanju koje je uživao na globalnoj sceni.

Danas se većina tih vrednih predmeta iz kolekcije Josipa Broza Tita čuva u Muzeju Jugoslavije u Beogradu, gde posetioci mogu da zavire u fascinantnu zbirku koja obuhvata sve – od egzotičnih umetničkih dela do dragocenih ručno izrađenih predmeta.

Ipak, jedan poklon posebno se izdvaja po svojoj posebnosti i dragocenosti. Četiri kamenčića koje su Nil Armstrong i Baz Oldrin doneli sa Meseca završili su kod Tita, a danas se čuvaju u gore pomenutom muzeju.

Istoričarka Nevena Kovačević je na Instagram stranici Putevima srpske istorije podelila tu zanimljivost.

"Četiri kamenčića koje su Nil Armstrong i Baz Oldrin doneli sa Meseca, a Ričard Nikson ih poslao Josipu Brozu Titu 1970. vrede neverovatnih 500.000 dolara, prema proceni NASA-e. Kamenčići koji su poslati narodu Jugoslavije, nalaze se u Muzeju Jugoslavije“, navodi Nevena Kovačević pa dodaje:

"Pre nego što su kamenčići stigli u Jugoslaviju, nju su posetili astronauti koji su bili na mesecu što je bila velika čast. Trojica astronauta su od Tita dobili Orden Jugoslovenske zvezde s lentom, a potom su se provozali otvorenim autom centrom Beograda. Tim povodom je u Beogradu bilo veliko slavlje i mnogo ljudi je izašlo na ulice da vidi ovo dešavanje. Nikson je naredne godine poslao kamenje u Jugoslaviju. Pored kamenja od ogromne vrednosti, astronauti su doneli zastavu FNRJ koja je putovala sa njima na Mesec i vratila se. To što je Nikson narodu Jugoslavije poklonio kamenčiće s Meseca, a trojica astronauta posetila Jugoslaviju, jedinu komunističku zemlju na njihovoj ruti, govori o jedinstvenoj poziciji koju je Jugoslavija imala u toku Hladnog rata“, navela je Nevena Kovačević.

(Kurir.rs/Žena.rs)

