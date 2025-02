Lavica nikada ne moli za pažnju, ona je jednostavno dobija. Njezin način hodanja, način govora i nepogrešiv osećaj za stil čine je pravom magnetnom silom u svakom društvu. Ona ne podnosi osrednjost i zna koliko vredi, a bogati muškarci to odmah prepoznaju. Ono što Lavice razlikuje od drugih jeste to što one same vole luksuz. One su ambiciozne, vole najbolje od života i ne zadovoljavaju se nečim što nije vrhunsko. Upravo zato im je prirodno da privuku muškarca koji može da prati njihov standard i koji voli da pokazuje svoje bogatstvo. One nisu materijalise– one su žene koje očekuju najbolje i dobijaju ga.