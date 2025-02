Svi smo barem jednom odustali od nečega – od dijete koja traje do prvog kolača do veze koja jednostavno nema budućnost . Ali neki horoskopski znakovi u tome su pravi majstori. Dok jedni tvrdoglavo guraju do kraja, ovi znakovi bez problema dižu ruke i kreću dalje.

Rakovi su emocionalni perfekcionisti. U njihovom svetu stvari bi trebale ići glatko, toplo i bez previše stresa. Ako osete da se moraju previše da se trude – bilo u poslu, ljubavi ili prijateljstvu – vrlo brzo će odustati. Njihova unutrašnja misao glasi: "Zašto bih se borio/la za nešto što me ne usrećuje?" Rak će odustati od dijete jer mu je preteško da ne pojede nešto slatko za utehu. Odustaće od posla ako oseti da ga ne cene dovoljno. Odustaće od veze ako partner nije dovoljno emotivan ili ne razume njihove suptilne znakove. Ako se Rak povuče, to znači da ste već izgubili bitku – a šanse za povratak su male.

Vage su kraljevi i kraljice elegantnog odustajanja. One ne beže dramatično poput Ovna, niti se povlače u tišinu kao Rakovi – one jednostavno polako prestanu da ulažu trud. Ako je nešto previše naporno, konfliktno ili iscrpljujuće, Vaga će reći: "Ne hvala!" i udaljiti se u miru i skladu. Započele su novi fitness režim? Nakon tri dana shvate da je lakše da šetaju po šoping centru nego po traci za trčanje. U vezi su s nekim ko voli svađe i rasprave? Ubrzo će nestati jer im to remeti unutrašnju harmoniju. Na poslu se nešto zakomplikovalo? Vaga će radije promeniti firmu nego ulaziti u sukobe. One ne vole borbu – a ako moraju da se bore, radije će pustiti stvari da se same reše... ili će ih rešiti netko drugi.