Preokret na poslovnom planu i srećne okolnosti čekaju sve Bikove, a naročito one koji su radili strpljivo i istrajno, čak i one poslovne projekte kojima nisu bili posebno inspirisani. Privlačićete različite tipove osoba. Svakako ćete imati mogućnosti da birate. Moguće je da imate virusnu infekciju i da vam je osetljiv stomak.

Vaša stručnost i znanje dolaze do izražaja. Pretpostavljeni će vas podržavati, materijalna situacija se pokreće. Emocije rastu u samom odnosu i to vas malo zbunjuje. Želite da se opustite i stvari dovedete u red. Odmarajte se što više!

Naglašeni su pozitivnost, optimizam i energija, pa bi to svakako trebalo da iskoristite, jer će vam znatno olakšati pristup poslovnim obavezama. Udovoljite svojim hedonističkim porivima. Ne mislite mnogo o dalekoj budućnosti, već uživajte u trenutku. Podložni ste infekcijama koje treba sanirati na vreme.

Bićete vrlo zadovoljni što ćete nekim nevernim Tomama moći da dokažete koliko ste bili u pravu i kako je realizacija vaših ideja bila pravi potez. Imate odličnu komunikaciju s partnerom, a on vas može prijatno iznenaditi. Zbog pada imuniteta poželjno je uzimati što više vitamina C.

Zaposlene osobe biće spremne da se izbore za svoje mesto, mada to neće biti jednostavno u okruženju u kome se nalaze. Na partneru je da vam se prilagodi i on će to i učiniti. Harmoničan dan je pred vama. Već neko vreme ste konstantno pod stresom, pa će biti izraženi simptomi vezani za pojavu ekcema.