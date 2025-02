Pogledajte kako izgleda unutrašnjost manastira:

- Čudotvorna ikona Majke Božje čini čuda. Na deci, na bolesnicima, na nemoćnima, i sve to naočigled. Neke stvari jednostavno ne možete objasniti. Jedan čovek, doktor Jordan Halča iz Makedonije, došao je pred Majku Božju i rekao: " Kako Majko svi vide, svi pričaju kako vide i šta vide, a ja ništa ne vidim. Ne znam kako oni vide, a ja baš ništa ne vidim." I najednom… on je počeo da se odvaja od zemlje – svedočila je mati Ekatarina za specijalnu emisiju Čuda Gorodice Beočanske koja je emitovana na RTS.

- Odvojio se tačno prema ikoni. I on stoji u vazduhu. A ja stojim iza njegovih leđa dva metra. Ja to sve gledam očima svojim. I ne može on da se vrati na tlo, nego tek kad ga je Majka Božja spustila na zemlju. I on je polako počeo da se spušta. I spustio se. Kaže: "Ja videh sve, videh čudo. Ovde ne samo da se veruje, ovde se zna da su kroz blagodeti izražena hrišćanska načela". Neka ti bude po veri tvojoj i ništa ti neće biti nemoguće – posvedočila je igumanija.