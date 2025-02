"Jeste li znali da postoji zemlja u kojoj možete završiti u zatvoru ako žvaćete žvaku? Dobrodošli u Singapur, zemlju s najčudnijim zakonima koji mogu da vas dovedu u ozbiljne probleme. Primera radi, ako žvaćete, prodajete, uvozite ili unosite žvake u Singapur, možete dobiti kaznu do 100.000 dolara ili do dve godine zatvora. Pljuvanje te žvake je najgori zločin od svih. Takođe, ako pljunete bilo gde, ne samo žvake, bićete kažnjeni do 100.000 dolara ," započela je svoju objavu Bojana pa nastavila:

" Ako koristite javni WC i ne pustite vodu, kazna je od 150 do 350 evra. I da, službenici zaista provode nasumične provere u javnim WC-ima kako bi proverili da li ljudi puštaju vodu nakon što obave nuždu," kazala je Bojana a zatim istakla pravila koja dopiru čak do 4 zida vašeg doma.

"Ako hodate goli u sopstvenom domu, to je zločin jer se smatra oblikom pornografije. U slučaju da vas neko od komšija vidi, i prijavi za taj "zločin", čeka vas kazna od 1.500 evra ili do tri meseca zatvora. Takođe, ako slučajno nekoga zagrlite bez njegovog dopuštenja, kazna je i do 1.000 dolara. Ako ste gej, suzdržite se od bilo kakvog oblika nežnosti poput ljubljena, držanja za ruke ili grljenja s osobama istog pola jer ćete dobiti do dve godine zatvora," ispričala je pa istakla koji zakon ju je najviše iznenadio.