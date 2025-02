Ljudima treba lepa reč koja će da ih umiri i potreba za utehom, tu gatare i vidovnjaci vrebaju svoj trenutak . Oni su i modernizovali svoje metode, uprkos tome što je to krivično delo, društvene mreže su pune njihovih ponuda.

- Od 1996. godine je dozvoljeno u Srbiji otvarati samostalne zanatske radnje za izradu horoskopa, prizivanje duhova... Oni se legitimno oglašavaju. To se piše kao delatnost astrologije, spirističke seanse i još nekoliko grana. Mnogo je tu granica, a najopasnije je kada ljudi traže lek od onih koji nisu lekari. Na taj način građani gube vreme u trci za ozdravljenjem. Druge stvari koje su opasne su davanje lažnih nada, kada opasno može da bude i po budžet, po pravilu svi ti vidovnjaci, gatare, što više para traže, veći su lopovi. Sretao sam razne ljude te branše, a poneke čak i ne uzimaju novac, a ne znam koliko je njihovo gatanje delotvorno, ali znam da nisu uzimale novac. O tome sam i pisao u svojoj knjizi, sretao sam gatare od čijih je primanja živelo celo selo. Dakle, oni funkcionišu tako što im dođu nesrećnici, neki koje je muka naterala, a ona kaže sačekaj tri dana, kako bi ljudi koji su došli iz raznih krajeva nalazili smeštaj po visokoj ceni, svi su oni umreženi i svi imaju dobit od toga. Godinama je selo živelo od takvih delatnosti, mislim da je ta žena, da je ne imenujem, završila u zatvoru.

- Ljudi traže neku podršku od drugih ljudi. Ako se ovi ljudi naprave kao takvi, koji god da je problem, onda će ljudi da im se obraćaju. Ukoliko još i dobijete neku organizaciju koja funkcioniše. Neće ovi samo da borave kod domaćina i da prespavaju, nego će i taj domaćin da hvali tu ženu, tako se dobija onaj princip kako funkcioniše šibicarenje. To je neka vrsta svedočenja ili reklame. Placebo efekat funkcioniše na čistoj sugestiji, dakle uzmete lek koji je šećerna tableta, i vi imate primetno poboljšanje simptoma. Naša glava je čudo, ako u nešto verujemo, to može i da se obistini. Suština je, čak i ako verujete u to, probajte da ne verujete, ono u šta verujete pružate mu i energiju.