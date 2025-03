- "Svevideće oko“ u trouglu, se slika na našim ikonostasima iznad Carskih dveri , a na mestu gde se obično nalazi motiv "Nedremano oko“. Trougao , kao simbol broja tri, koji je bio u poštovanju i kod Jevreja, služio je u ranom hrišćanstvu kao simvol Trojičnog Boga , pre no što se razvio današnji motiv predstavljanja Presvete Trojice (Tri putnika kod Avrama ili Očestvo). Jasna i potpuna simbolika geometrijskog oblika trougla, koji je bio omiljen u antičkoj grčkoj arhitekturi i koji poseduje svaki antički zabat, sigurno da vodi poreklo od egipatskih piramida , jer je taj oblik u starom svetu predstavljao nebeski grad, dakle težnju ka božanstvu. I kasnije, u hrišćanskom srednjem veku, trougao se susreće mnogo često u crkvenom graditeljstvu i ne samo kod zvonika, koji svojom visinom i oblikom predstavljaju vezu između zemlje i neba, objasnio je protojerej Dušan svojevremeno.

Crkva Svetog arhangela Mihaila u Beogradu poznatija je kao Saborna crkva . Termin saborna znači da je to glavna gradska crkva, na čijem čelu je episkop. Hram Svetog Save je preuzeo ulogu sabornog hrama, ali je Saborna crkva u Beogradu zadržala svoj prepoznatljiv naziv.

Crkva koju danas imamo prilike da vidimo podignuta je na temeljima stare crkve iz 18.veka. Stara crkva je više puta rušena i obnavljana usled tursko-austrijskih sukoba. Konačno, 1837. godine započeta je gradnja crkve koja će ostati simbol Beograda , a čiju gradnju je naložio knez Miloš Obrenović . Ime joj je dao upravo on, po svojoj krsnoj slavi, arhangelu Mihailu i predstavljala je najveću građevinu za vreme vladavine Obrenovića. Izgrađena je na uzvišenju da bi se videla iz svih krajeva grada.

- Zašto u svakoj crkvi i manastiru u kojem sam bio, na ikonostasu postoji Luciferova piramida, i svevideće oko, koje simbolizuje istog (antihrista)? To me jako uznemirava i umesto da nađem mir u crkvi, ja svaki put izadjem potresen! Zašto niko na to ne obraća pažnju?