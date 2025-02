"Dan pred sahranu ujaka navio sam alarm u pola dva popodne. Budući da je umro relativno mlad, sa napunjenih tek pedeset i neku godinu, tenzija je bila velika. Ja sam bio zadužen da smirujem mlađu sestru, njegovu ćerku koja je bila na moru u to vreme. Dogovorili smo se da joj ništa ne kažemo dok se ne vrati, samo je njen suprug znao. Tih tri dana od trenutka smrti do sahrane proveo sam u magnovenju, spavajući jedva par sati", započeo je on svoju priču za "Blic".