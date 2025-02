Sa venčanja je objavljen snimak na TikToku koji je brzo postao viralan, a prikazuje kako sveštenik pokušava da obavi ceremoniju venčanja, ali zbog glasnog plača deteta među zvanicama ne može to da uradi. Plač je ometao tok ceremonije, što je dovelo do napetosti među prisutnim gostima, ali i mladencima.

Mlade je uz objavljeni video objasnila kako je isprva saosećala sa detetom, ali je zatim postajala frustrirana, jer je to trajalo 10 minuta. Kaže da se osećala kao da se ne poštuje njen dan i pravila koja je dala gostima. „Kada gost odbije da izađe sa detetom koje plače na vašem venčanju, jer su putovali 10 sati da bi to videli“, napisala je nezadovoljna uz snimak. Objasnila je da su gosta zamolili da izađe sa detetom tokom ceremonije, zatim su mu ponudili da neko drugi izvede dete, ali je on sve to odbio. Na kraju je gost izveo dete na zahtev mladine majke.