Retrogradni Merkur od 15. marta do 7. aprila

Zatim, kako Merkur prelazi u Ribe, on preuzima introspektivnu i osetljiviju energiju. Snovi i stara sećanja mogu ponovo da se pojave i to s razlogom.

Retrogradni Merkur od 18. jula do 11. avgusta

Retrogradni Merkur od 9 do 29. novembra

Kada Merkur pređe u Vagu, fokus se pomera na partnerstvo, ravnotežu i harmoniju. Verovatno će doći do nesporazuma u ​​odnosima, ugovorima i pregovorima, što zahteva pažljiv dijalog i informisane odluke.

Astro događaj održaće se od 1. marta do 12. aprila u znacima Ovna i Riba. Možda ćete otkriti da ono što ste mislili da je važno, zapravo nije. S druge strane, stvari koje ste ranije zanemarili, postaju sve važnije. Ne radi se samo o romantičnim vezama, već i o načinu na koji komunicirate sa prijateljima, porodicom, pa čak i o vašem samopouzdanju.

Od 9. juna 2025. do 30. juna 2026. planeta velike sreće krstariće osetljivim i negujućim znakom Raka, donoseći svima snažnu priliku za lični i emocionalni rast. Jupiter u Raku vas podstiče da se ponovo povežete sa porodicom, fokusirate se na život u kući i ojačate vaše najbliže veze.

Od 25. maja do 1. septembra, Saturn boravi u Ovnu, a zatim se vraća u Ribe. Kada je Saturn u Ribama, praćenje vaših snova dolazi do izražaja. Planeta discipline, strukture i odgovornosti pomaže vam da pronađete alate da to postignete. U Ovnu, ona podstiče lični rast kroz istrajnost. Svako će moći da preispita svoje ambicije i prioritete i fokusira se na dugoročan uspeh.