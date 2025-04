Ivana otkriva kako su tekle pripreme za putovanje, sa kojim se izazovima suočila i šta je to zbog čega treba posetiti ovu zemlju.

- Maroko je zemlja živopisnih kontrasta u kojoj su stare tradicije savršeno uklopljene sa modernim uticajima. Rijadi, sukovi, berberske kasabe, kanjoni, vodopadi i očaravajuće dine pustinje Sahare, privukli su me, a verujem i većinu ljudi, da istražim ovu impresivnu zemlju. Miris Orijenta i mogućnost primene stečenog znanja arapskog jezika godinama me vuku u ovu, za mnoge stanovnike Evrope nedovoljno istraženu zemlju – započinje priču o svom putešestviju naša sagovornica.

Što se snalaženja tiče, iako je službeni jezik Kraljevine Maroko arapski, lokalno stanovništvo se koristi i engleskim, ali i francuskim i berberskim jezikom. Zahvaljujući tome što su izuzetno dobronamerni prema strancima, to komunikacija ne bi trebalo da bude nikakav problem.

I to nije sve što treba videti u Maroku...

- Prva stanica je Ait Benhadou. Čuveni grad-tvrđava pod zaštitom UNESCO-a. U nastavku puta, imate priliku da zavirite na tlo kojem ni holivudska kinematografija nije odolela. Prolazeći kroz Dolinu ruža, imate priliku da kupite neke od tradicionalnih proizvoda sačinjenih od te biljke. Uz to, spektakularni kanjoni u dolini Dades nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

- Peščane dine, karavani kamila, gostoprimstvo beduina, ubrzo učine da zaboravite na kratko iz kog dela sveta ste došli. Imajući priliku da noć prespavam u pustinji i da me probudi izlazak sunca, a da me prilikom otvaranja šatora izjutra dočeka i kamila, učinili su to iskustvo nezaboravnim. Posebno mi je bio zanimljiv odlazak na safari u pustinju, na leđima kamile, gde se “čuje” samo tišina i uživa u nepreglednom peščanom prostranstvu.