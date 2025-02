"Postoje situacije koje mogu pretvoriti let u neugodno ili čak opasno iskustvo. Od problema sa ručnom prtljagom do krađa tokom leta, postoje skrivene istine koje vam avio-kompanije ne otkrivaju – a kada ih saznate, već bi moglo biti prekasno", dodaje.

Najšokantnija istina, tvrdi Barbara, jeste da se krađe događaju i u avionima : "Većina putnika to ne očekuje jer pretpostavlja da je avion sigurno okruženje. Međutim, dok spavate ili ste rastreseni, neko može prekopati po prostoru za odlaganje stvari iznad glave i ukrasti ih iz vašeg kofera, a da niko to ne primeti."

Članovi kabinskog osoblja uvek su na oprezu zbog sumnjivog ponašanja, no sprečavanje krađa tokom leta veliki je izazov.

Barbara pojašnjava da prostor iznad vašeg sedišta nije nužno vaš – činjenica koju mnogi putnici ne shvataju. "U avionu zapravo ne postoji fiksni prostor za ručni prtljag . To znači da bi, ako su pretinci puni, vaša torba mogla da završi daleko od vašeg sedišta. To nije idealno, ali je potpuno normalno", objašnjava.

Takođe, Barbara naglašava da stjuardese nisu dužne da podižu putnički prtljag u pretince iznad glave. "Ako ne možete sami podići torbu, to znači da je preteška", odlučno tvrdi. Savetuje jednostavan test pre putovanja: Pokušajte podići torbu iznad glave kod kuće. Ako ne možete, izvadite deo stvari ili je prijavite kao predatu prtljagu.

Iako će mnogi članovi posade rado pomoći, Barbara ističe da to nije njihova obaveza.

"Naravno, postoje izuzeci za starije putnike ili one sa zdravstvenim problemima. No, generalno, ako ne možete da rukujete svojom torbom, ne bi trebalo da očekujete da će neko drugi to učiniti za vas."