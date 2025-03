- Statički elektricitet može da bude veoma neprijatan, pogotovo tokom hladnih zimskih dana kada više vremena provodimo u zatvorenim i zagrejanim prostorijama. Statički elektricitet nastaje zbog neravnoteže električnih naelektrisanja na različitim površinama, a sve to blisko je povezano sa našom obućom, odećom ili suvoćom vazduha u prostoru - objašnjava doktor Martin Skur.

Kako nastaje statički elektricitet?

Kada se dva materijala dodiruju i razdvajaju to izaziva prelazak elektrona sa jedne površine na drugu što dovodi do statičkog elektriciteta. Materijali poput gumenih đonova ili sintetičke odeće su izolatori zbog čega su podložni zadržavanju naelektrisanja, a provodnici poput metalnih slavina dovode do brzog pražnjenja tog naboja.