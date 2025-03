Naime, Dru je sastavio listu zemalja u Evropi – od najomiljenije do najmanje omiljene. Kao glavne kriterijume je postavio gostoljubivost, pristupačnost, kuhinju, noćni život, prirodne lepote, istorijske znamenitosti, kao i to da ne morate da idete mnogo daleko da biste doživeli autentično kulturno iskustvo. Na prvom mestu našla se Češka , kao njegova omiljena evropska destinacija.

„Jedno od najlepših mesta na svetu je Bledsko jezero , a priroda je neverovatna. Bio sam ovde tri puta i bio sam toliko impresioniran da sam odlučio da dovedem svoju porodicu“, otkrio je on i rekao da je „Ljubljana prelepa“.

„Tamo nema hotela, tako da je praktično nemoguće prenoćiti“, objasnio je on i ispričao da je jedan njegov prijatelj pokušao da prenoći na ulici, ali ga je policija uhapsila. „Vatikan je sjajno posetiti jednom, ali to je to. Kao Veliki kanjon – neverovatno iskustvo, ali kada ga jednom vidite, nema potrebe da se vraćate“, zaključio je Dru.