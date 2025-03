"Što se tiće pravila posta kad je fizička hrana u pitanju, to uvek treba sa blagoslovom kod svog sveštenika. Znači, oče, ja sam rudar, rudar mora da popije litar mleka dnevno ili jogurta da bi izbacio te toksine, njemu to nije uživanje, njemu je to lek, ne možeš mu uskratiti lek. Imaš ljudi koji imaju šećer, pa zbog insulina ujutru moraju da pojedu nešto, jedan keks, jedan dvopek i tako dalje. Znači, pre nego što čak odu i na pričešće. To i jeste suština posta, ponovno uspostavljanje kontrole nad samim sobom, svojim stomakom, duhom, psihom. To je suština priče. Sveštanik je tu da se dogovorite. Na primer, ako ti je prvi put da postiš, ajde da probamo prvo nedelju dana, ajde sledeće godine ćemo dve nedelje, pa sledeće post tri nedelje, i tako dalje. Vežbaćemo. Takođe, čoveku je potrebno da se ispovedi kada krene da posti. Odete kod sveštanika na razgovor, na ispovest. Kažete šta ste loše radili, čega se stidite, šta vas muči. Znači, to je pravilan pristup u postu, a to samo da se jede, šta ćemo da jedemo i šta nećemo da jedemo, taj post nema smisla. To je tako mali, nevažen Bogupodvig", rekao nam je otac Predrag pa dodao: