Jedna mama se snimila za društvene mreže u nadi da njen snimak dođe do što više istomišljenika oko nekoliko teza roditeljstva što ona smatra ispravnim. Međutim, desilo se upravo suprotno i svojim kontroverznim snimkom je izazvala pravu buru na internetu.

Naime, Džordžija je napravila spisak stvari, koje zna da nisu česte u roditeljskoj praksi ostalih, a koje ona praktikuje kao mama. Kao jednu od stavki navela je da ne dozvoljava deci da se kupaju svakog dana, jer to pravi veliki račun za vodu.

- Znam da će majke poći na mene sa svojim vilama, ali mislim da će dospeti do onih koji se slažu sa mnom. Ne zanima me. Znate li koliko to košta? Imate li pojma koliki bi mi računi za vodu stizali? Da li vam izgledam kao banka ili kao milioner? Mislim da ne. - rekla je majka u ovom snimku.