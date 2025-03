Ukoliko ste pomislili da će inteligentna osoba biti organizovna i uredna, to nikako nije slučaj. Univerzitet u Minesoti sproveo je eksperiment koji je pokazao da ljudi u neurednom okruženju došli su do kreativnijih ideja od onih u urednom prostoru. Haotično okruženje inspiriše oslobađanje od tradicije, a to donosi nove uvide, piše portal Healthy. Nasuprot tome, uredno okruženje podstiče konvencialan pristup i igranje na sigurno.