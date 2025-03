"Brojanice mnogi ljudi nose kao modni detalj . Postoje od različitog materijala, pa onda to ljudi nose i onda pokazuju to. Svrha brojanice je da nam pomogne u molitvi " , počeo je otac Vladimir i dodao:

"One male brojanice imaju 33 kuglice, ako se to pomnoži sa tri dobije se 99, odnosno to je otprilike kao stotinu. Ako imamo stotinu nekih molitvi da ponovimo, mi ćemo tri puta da okrenemo tu malu brojanicu. Postoje i one velike brojanice koje imaju po stotinu čvorova gde već imamo taj određeni broj. Na taj način čovek može da zna koliko je puta ponovio određenu molitvu. Te molitve treba da se ponavljaju određeni broj puta, ne treba da se pretera ni u tome. Koliko puta će da ponavlja to zavisi i od toga kako je vaš duhovnik odredio", rekao je Otac Vladimir Zamahajev.