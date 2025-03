Kako prenosi Financial Post, više Four Seasons hotela na Tajlandu , čak i oni koji nisu učestvovali u snimanju nove sezone popularne HBO-ove serije, beleži porast broja gostiju, koji troše basnoslovne iznose samo kako bi i sami pokušali da osete ‘Belog Lotosa‘.

Osim toga, odmaralište koje se sastoji od 71 sobe i luksuznih apartmana radi s gotovo 100-postotnom popunjenošću svojih kapaciteta, u odnosu na sezonske brojke kada su najčešće 80 do 90 posto popunjeni, a to su sve zasluge ove popularne serije. Izvršni direktor Four Seasonsa Alehandro Reynal ranije je izjavio za Bloomberg da njegovim odmaralištima nije bio potreban podsticaj u poslovanju, ali su bez obzira na to rezervacije i pretraživanja na Guglu porasli nakon što je najavljena treća sezona serije.