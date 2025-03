Do premijernog emitovanja kviza Superpotera ostalo je svega još nekoliko dana, a sudeći po društvenim mrežama i publika i Tragači su sve nestrpljiviji da vide prve kadrove novog kviza. Dok čekamo 8. mart i 21 sat na Prvom programu RTS, pitali smo Jovana Memedovića da nam otkrije par tajni o novom formatu.

- Za razliku od Potere u Superpoteri voditelj mora biti budan od početka do kraja emisije, ne može više kao do sada. Ne može da se živi od stare slave. Takođe, voditelj mora imati manje kilograma... i tu nema popuštanja. Ne sme se žaliti da ga bole leđa (koga briga za njegova leđa). Superpotera će „razgolititi“ voditelja... on je u stvari ozbiljno neozbiljan.