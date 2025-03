Kada zamislite luksuzne destinacije koje spajaju zlatne plaže, bogatu istoriju i savremene sadržaje, Malta će sigurno biti na vrhu vaše liste. Ova mediteranska oaza sve više privlači srpske turiste, i to iz dobrih razloga – od očaravajućih plaža, tirkiznog mora i luksuznog smeštaja, do nezaboravne kulturne baštine i gostoljubivih Maltežana koji podsećaju na domaćine iz Srbije. Malta nije samo utočište za ljubitelje luksuznog turizma, već i savršen izbor za one koji žele da istraže istoriju, uživaju u vrhunskim, a dostupnim restoranima i opuste se u idiličnom okruženju najsunčanije države Evrope.