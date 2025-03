Ponekad, veze se završavaju pre nego što uopšte i počnu. Kada imate velika očekivanja, a veza se iznenada završi, to može biti vreme za tugovanje. Počinjete da se pitate šta se desilo, a da niste shvatili da svaki horoskopski znak ima loše navike u vezi koje utiču na način na koji vole i na to šta ih tera da odu.

Svaki horoskopski znak ima svoj obrazac u vezama, a astrologija pokazuje da nije samo kompatibilnost ta koja utiče na to kako će osoba voleti, već i šta ih tera da odu iz veze. Razumevanje zašto je svaki horoskopski znak loš u vezama može vam pomoći da prepoznate greške i eventualno poboljšate svoje veze u budućnosti. Evo zašto vaš horoskopski znak možda nije dobar u vezama:

Za Ovna, njihove romantične veze završavaju pre nego što uopšte počnu jer Ovan ne pridaje odnosima veliki značaj. Ovan donosi planove i nikada ne uključuje svog partnera, ali je iznenađen kada mu partner zamera to. Iako je moguće da su očekivali da će ih partner "ignorisati", Ovan ne pokazuje da je zaista zainteresovan za dugu vezu. Ok je biti opušten, ali ne do te mere kao Ovan koji potpuno izostavi partnera iz svog života.