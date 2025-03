- Još kao dečak sanjao sam da pronađem blago zato sam i kupio detektor metala. Uvek sam ga nosio sa sobom i pretraživao sam mesta u kojima sam bio. Osim po nekog penija nikad ništa nisam našao sve do tog dana. Kad smo započeli sa potragom za burmom našeg prijatelja ništa nije slutilo da ćemo da nabasamo na pravo pravcato blago - uzbuđeno je rekao Pol.

- Počeo sam mahnito da kopam i izvlačim iz blata jedan po jedan novčić. Skočio sam i počeo da vičem trčeći preko polja. "Našao sam blago !"- vikao sam iz sveg glas trčeći ka Majklu. On je skočio i pomogao mi da nastavimo sa kopanjem novčića. Bila je to ozbiljna gomila starih novčića - ispričao je uzbuđeno Pol.

- Bio je to neverovatan osećaj. To je kao da proverite svoje brojeve lutrije i shvatite da ste pogodili džekpot. Bio sam tako srećan, mogao sam da pevam i plačem od sreće u isto vreme - uzbuđeno je kazao on.