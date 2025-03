Ovo je priča o čoveku koji je dobio na lutriji čak 14 puta. I to bi sve zvučalo bajkovito da mu se nije obilo o glavu. Ekonomista rođen u Rumuniji , Stefan Mandel , koristio je jednostavnu matematičku jednačinu kako bi zaradio bogatstvo , ali trik ga je doveo do toga da mora da se iseli iz zemlje, pa ida se suočava s pravnim bitkama .

Dakle, kako mu je to uspelo?

Mandelov sistem bio je relativno jednostavan – ali je zahtevao upornost da se izvede . Prvo je izračunao ukupan broj mogućih kombinacija koje bi mogle da mu donesu džekpot. Zatim je pronašao izvlačenja u kojima bi ga kupovina svakog mogućeg listića koštalo manje od zbira koji je mogao da osvoji u izvlačenju, a onda bi uradio upravo to - ispisao milione lutrijskih listića, pokrivajući sve moguće kombinacije brojeva koje su se pojavile .

"U to vreme sve je to bilo legalno. Sve dok Australija to nije shvatila i zabranila masovnu kupovinu karata i korišćenje računarski generisanih brojeva," dodao je Skajler. Ali, Mandel se nije pokolebao. Istraživao je izvlačenja u SAD s najmanjim brojem kombinacija i odlučio se za lutriju u Virdžiniji. Imao je 16 članova osoblja koji su ispisivali karte i slali ih u SAD u još jednom pokušaju velike pobede.