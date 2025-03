El-Duš (41), uhapšen je prošlog avgusta na aerodromu u Rijadu dok se vraćao u Veliku Britaniju s odmora. Kako se navodi, bio je to poslednji put da je video suprugu i decu. Otac četvoro dece proveo je više od pet meseci u pritvoru , uključujući 33 dana u samici, tokom kojih je bio ispitivan, a tek krajem januara ove godine izveden je pred sudiju i obavešten da će protiv njega biti podignuta optužnica.

Nakon prvog pojavljivanja na sudu, saudijske vlasti su mu dodelile advokata, s kojim je do sada imao samo jedan virtuelni sastanak, ispričao je on porodici. Međutim, kada je njegova supruga Amaher Nur kontaktirala advokata telefonom, on je negirao da zna bilo šta o slučaju ili njenom mužu.