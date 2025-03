Prvo razdoblje retrogradnog Merkura u 2025. godini dolazi sa puno energije. Planeta koja vlada putovanjima i informacijama kretaće se retrogradno kroz znakove Ovna i Riba od 15. marta do 7. aprila.

Tokom ovog astrološkog događaja susrešćemo se sa potisnutim emocijama koje će nas preplaviti (posebno 29. marta, kada Merkur ponovno ulazi u Ribe). Prisetimo se konkretnije šta znači pojam retrogradnog Merkura. Naime, planeta zapravo ne ide unazad već samo usporava u odnosu na Zemlju. To znači da ćemo imati vremena da se prisetimo prošlosti i razmotrimo stare probleme i emocije . Retrogradno razdoblje počinje dan nakon potpunog pomračenja Meseca u Devici, što nas poziva da se oslobodimo i prepustimo.

Device će se u martu suočiti sa velikim izazovima - kako emotivnim, tako i onima vezanim za lične odnose, a to će pripadnike ovog znaka naterati da se suoče sa svojim najdubljim strahovima i ranjivostima. Ako smatrate da su neki odnosi i situacije daleko iza vas, moglo bi se dogoditi da vas spoznaja dovede do toga da shvatite da to i nije baš tako i tresne vas posred lica. Emotivni prtljag će se ponovo pojaviti u vašem životu onda kad se najmanje nadate i nateraće vas da mu se ponovo posvetite.