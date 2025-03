Jedan deka je svojoj porodici, nakon gotovo devet decenija, otkrio da se na tavanu sve to vreme skrivala vekovima stara Biblija . Tiktokerka Kejti objavila je video u kom pokazuje kako njena porodica lista ogromnu, staru knjigu i komentarišu koliko su detaljno izrađeni tekstovi i ilustracije.

U videu se vidi i deda koji pregleda Bibliju, okreće stranice i čita ih. "Deda je čekao do svoje 88. godine da nam kaže kako na tavanu imamo 300 godina staru Bibliju" , napisala je Kejti u opisu videa. Nakon objave video je postao viralan i dosad prikupio više od 18,7 miliona pregleda, 3,9 milijuna lajkova i hiljade komentara pratilaca.

Kejti im je na to odgovorila pojašnjenjem: "Kutija u kojoj smo je pronašli imala je oznaku 1747. pa sam se ravnala po tom datumu." Ako je to tačno, Biblija bi bila stara 248 godina. U nastavku priče, Kejti je objasnila da nije očekivala toliku pažnju na videu. Otkrila je i dodatne informacije o Bibliji: "Sve je napisano na nemačkom jeziku; ne čitam nemački, ne govorim nemački, pa ako neko traži prevod ili tumačenje, to nisam ja."