Prema pisanju "Official First Name" iz 2023. godine, ime Sofija je u različitim oblicima (Sophia, Sofie, Sophy, Sophie) postalo popularno širom sveta. Inače se koristilo od davnina u istočnim provincijama Rimskog carstva, pa je zatim postalo veoma rasprostranjeno u zemljama grčkog govornog područja i kasnije se proširilo u slovenske regione, da bi se širom Evrope koristilo u 16. veku. Pored toga što je vrlo medolično, ljudima se uglavnom dopada i značenje ovog imena. Sofija potiče od drevne grčke reči σοφία i znači "mudrost".