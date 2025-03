Takođe, može delovati iznenada, jer je ovo definitivno „susret“ sa srećom . Gledajući na to na ovaj način, možemo ga doživeti kao osvežavajuće i uzbudljivo iskustvo. Ono što budemo iskusili ovog dana podstaći će nas i može nas odvesti ka većim i boljim stvarima.

Kada neko sa šokom i užasom reaguje na nešto što vam se dešava, pitate se zašto preteruju, posebno kada vi nemate nikakav problem s tim što ih plaši. Možda ste nedavno dobili neobične vesti, a kada ste ih podelili s drugima, primetili ste da su njihove reakcije preterane . Ako vas to ne potresa, onda ne bi trebalo ni njih. Ovo vam pokazuje da sami krojite svoju sreću.

Ono što ćete doživeti ovog dana, pored dobre sreće, jeste i snažan osećaj samopouzdanja. Tokom ovog poravnanja Venere i Plutona, bićete izuzetno intuitivni i mnogo toga što primetite govoriće vam da verujete svom instinktu. Iako to može biti u suprotnosti s mišljenjima nekih ljudi u vašem životu, shvatićete da vas to više ni ne zanima. I dalje brinete za one koje volite, ali ste se prečesto stavljali u drugi plan zbog njih. Vreme je da zakoračite napred.