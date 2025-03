Put do Antarktika nije bio lak, ali njegov avanturistički duh ne poznaje prepreke, prenosi Morski.hr.

Posle naporne plovidbe, koja je podrazumevala i opasni Drejkov prolaz, kročio je na ledeni kontinent i odlučio da se okupa. I to dva puta!

“Prvo treba preploviti kanal Bigl, pa Drejkov prolaz, skoro 1.000 kilometara otvorenog mora do Antarktika, a taj prolaz nazivaju najopasnijom tačkom za plovidbu na svetu - i bogami, razumem zašto. Posle dva i po dana plovidbe po talasima od četiri do šest metara (u samom prolazu talasi ponekad dostižu i dvocifrene brojke), dobrano izljuljan i neispavan, konačno sam stigao do Antarktika”, objasnio je Goran.