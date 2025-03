Bio je 26. mart 1984. godine. Pisac Branko Ćopić izlazi iz svog stana i silazi do mosta . Okreće leđa zgradi Centralnog komiteta, preskače ogradu i udara glavom u beton...

Njegova smrt i danas pokreće mnoga pitanja, a u našem narodu pristuna je zabluda da je ovo samoubistvo bilo razlog da taj most ponese ime po njemu. Međutim to nije istina.

Brankov most poznat je još i kao Most bratstva i jedinstva, jer se tako zvanično zvao za vreme socijalizma. Ipak, u našem narodu ustaljeniji je naziv Brankov mos t.

Ukupna dužina mosta iznosila je 474m (7.7+75,0+261,0+75,0+9,0+47,0 - počev od novobeogradske strane). Glavna mostovska konstrukcija, raspona 75+261+75m izvedena je kao viseći most po ugledu na viseći most preko reke Rajne u Kelnu.

Brankov most je po obimu saobraćaja drugi most po važnosti u Beogradu (posle Gazele). Otvoren je 1956. godine i dugačak je 261 metar.

Kako je dobio ime?

Za ovaj most koji je sinonim Beograda vezuju se mnoge priče, ali i zablude . Možda najpoznatija je ta da je ime dobio po Branku Ćopiću koji je skočio sa njega.

Zabrinjavajući podaci

Most je i poznat po velikom broju samoubistava koja se izvrše ili pokušaju sa njega. Po nekim statitstikama svake godine oko 40 ljudi reši da izvrši samoubistvo skokom sa Brankovog mosta.

Istorija imena

Beograđani su ovaj most ponekad zvali Savski most ili most u Brankovoj ulici jer se preko njega ulazi u ulicu nazvanu po pesniku Branku Radičeviću.