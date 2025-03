Prvih nekoliko meseci 2025. godine uglavnom su se "vrteli" oko razmišljanja i strpljenja, umesto konkretne akcije. Međutim, sve se to menja u aprilu, pošto Merkur i Venera kreću direktno , a mi dobijamo zeleno svetlo od svemira da prihvatimo promene, krenemo u akciju i manifestujemo život kakav želimo.

Merkur u Ribama će biti prva planeta koja će krenuti direktno u ponedeljak, 7. aprila, što će vam dati energiju da verujete u svoje snove i planirate unapred. Merkur će se u Ribama zadržati do 16. aprila, kada će preći u polje Ovna , pomažući da se unese jasnoća u sve što nas je brinulo u martu, dok je Merkur bio retrogradan. Iskoristite ovo vreme da se vratite snovima i idejama koje ste imali u februaru.

Takođe, možete dobiti novu profesionalnu ulogu otprilike u to vreme ili ćete biti hrabri da se prijavite za posao o kojem sanjate. Sada je dobar momenat i za one koji veruju u zakon privlačenja, ali ne zaboravite na važnost postavljanja tona za ono što se nadate da ćete dobiti.

Budite spremni da pustite ono što više ne funkcioniše, Bikovi! U vašem slučaju, radili ste na uspehu, ali ste se u isto vreme držali nezdravih uverenja. Ova osećanja ili uverenja su delovala protiv onoga što ste pokušavali da postignete. Iako je normalno da sumnjate ili dovodite u pitanje svoju sposobnost da dođete do obilja koje želite, morate razmisliti o tome šta funkcioniše, a šta ne.

Iskoristite ono što ste prošli da biste postali bolji, Blizanci. Venera će u subotu, 12. aprila, krenuti direktno u Ribama u vašoj kući karijere. Od kraja marta, Venera je retrogradna u Ribama i vodi vas do razmišljanja o profesionalnom putu na kojem ste, pomaže vam da razumete kako da se uskladite sa svojom misijom i ciljevima.

Ustanite, Rakovi! Imali ste intenzivan početak 2025, s retrogradnim Marsom, a zatim direktno u vašem horoskopskom znaku Raka. Ovo vam je pomoglo da shvatite šta želite za sebe i svoj život, ali to nije uvek bilo lako, posebno zato što Mars u Raku obično nije mnogo motivisan. Odličan je za razumevanje sopstvenih osećanja i onoga što vam je važno, ali često predstavlja izazove kad treba da krenete u akciju.

Verujte u božanski tajming svog života, Lavovi! Merkur je bio u Ovnu u februaru, donoseći prilike i ponude da proširite svoj život i prihvatite nove početke. Ipak, Merkur je veći deo marta proveo retrogradno, što znači da je svaki napredak bio usporen i da se u vašim planovima dešavao osećaj božanske pauze. Međutim, pošto Merkur sada direktno i ponovo ulazi u Ovna u sredu, 16. aprila, konačno možete da nastavite tamo gde ste stali , piše Your Tango.

Svaka pauza ili stagnacija će sada biti gotova i slobodno odlučite kojim putem želite da idete u svom životu. Merkur u Ovnu će vam vratiti teme iz februara i marta za koje ste ranije bili nesigurni da ih iskoristite. Ovo može biti vezano za putovanja ili početak novog života. Budite sigurni da verujete da univerzum sve šalje u svoje vreme, jer to što ranije nije trebalo da ispadne, ne znači da nije trebalo da uspe sada.

Preuzmite inicijativu, Device! Prošli ste kroz toliko promena i pomeranja u životu. Deo ovoga je trebalo da vas nauči da se oslonite na druge i da budete otvoreni za podršku. Ne morate sve da radite sami ili osećate da morate nositi težinu u bilo kojoj oblasti svog života. Međutim, kada sezona Bika počne u subotu, 19. aprila, podsetićete se da to što vam nije suđeno da sve to uradite ne znači da nećete morati da pokrenete promene koje tražite.

Sada, s prvom četvrtinom Meseca u Raku, bićete inspirisani da preduzmete akciju i shvatite da je uspeh niz izbora , a ne samo jedna odluka. Uverite se da radite na ciljevima koji duboko odjekuju u vašem srcu , jer nećete moći da uradite nešto samo za profit. S obzirom na to da Rak upravlja vašom kućom karijere, to znači da ono što radite mora predstavljati ko ste ili, vrlo moguće, ko želite da postanete.

Od novembra 2024. godine razmišljate o svom osećaju motivacije i sposobnosti da rizikujete kada pokušavate nešto novo. To je zbog toga što je Mars bio u Lavu, vladaru vašeg profesionalnog uspeha. Međutim, veći deo tog vremena, Mars je bio u svojoj retrogradnoj energiji.

Niste preduzeli nešto ili ste videli da se desio veliki rast. Sve će se to promeniti, pošto Mars ponovo uđe u Lava u petak, 18. aprila. Ovo će vam vratiti prilike s kraja 2024. godine i pomoći vam da usmerite svoju energiju na bogatstvo koje želite da manifestujete i život koji želite da živite.

Ovo vas je dovelo do toga da započnete novi put uspeha u karijeri i novi put do zaposlenja. Bilo da se radi o novom poslu ili pokretanju sopstvenog posla, tokom ovog vremena ste doživeli ogroman rast, što će dovesti do nivoa uspeha o kojem ste samo sanjali da je moguć.