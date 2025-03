- Crvena pilula znači - vidim istinu. To je poziv na akciju od strane manosfere. Time mu je poručila da je on incel. Kaže da će to zauvek i ostati. Kada nekome kažu da je incel, to znači da će zauvek biti u celibatu - objasnio je glumac Amari Bakus koji u seriji tumači lik Adama.