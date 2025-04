Bez obzira na to, gotovo da nema osobe koja nije bila nasamarena 1. aprila, niti one koja nije pokušala iznenaditi nekog prijatelja ili kolegu s nekom neverovatnom podvalom, dok su svi oko nje smejali i vikali: "A-pri-li-li-li!".

Ovaj dan, poznat kao Međunarodni dan šale ili Dan ludosti, slavi se u mnogim zemljama širom sveta. No, iako je to postao opšteprihvaćen dan za šale, nije uvek bilo jasno odakle je potekla tradicija. Prema jednoj teoriji, datum 1. april bio je odabran zato što su Rimljani i Hindusi slavili ravnodnevicu, produžujući slavlje od 25. marta do 1. aprila, kada su slavili početak nove godine. Međutim, kada je papa Grgur XIII. 1582. godine uveo gregorijanski kalendar, prema kojem je Nova godina počela 1. januara, mnogi ljudi su odbili da prihvate ovaj novi datum ili nisu bili svesni promene te su nastavili slavlje 1. aprila. Zbog toga su ih, navodno, ismevali, a izmišljanje šala i podvala postalo je uobičajeno.