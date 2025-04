"Ishod je bio suprotan onome čemu sam se nadala", rekla je ona za Jam Press. Žanaina se za ovaj "inovativni tretman" odlučila zbog smanjenja celulita, smanjenja gladi, bolje kože te kako bi "postala privlačnija". Međutim, rekla je kako joj je ugradnja čipa prouzrokovala "preopterećenje nepotrebnih hormona" u telu što je dovelo do komplikacija s bubrezima, gubitka kose i povećanja klitorisa.

Brazilka je dodala i da je izgubila jako puno kose te da to nisu bile jedine nuspojave koje je preživela. "Insistirala sam na korišćenju čipa dve i po godine, ali nakon toga sam počela da imam česte urinarne infekcije i čak sam dobila i male bubrežne kamenčiće od prekomernih hormona", otkrila je. To je dovelo do "promene veličine klitorisa", zbog infekcije. Kako bi sprečila da infekcija dospe u njen krvotok, morala je da pije lekove i da ide na terapiju.