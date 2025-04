- Pogledala me je pravo u oči i rekla: "Ne dajte mi da umrem." Preminula je te noći na operacionom stolu. Još uvek se setim tog pogleda s vremena na vreme - napisao je jedan lekar.

- Kratko pre nego što je preminuo, pogledao me je i rekao: "Boli me stomak". Nije preživeo. Tako nevine poslednje reči za jednog klinca. Nije ni bio svestan svoje sudbine. I, iskreno, kako bi i bio? Nikada to neću zaboraviti - istakao je lekar, a drugi se nadovezao sa svojim iskustvom u kom je pacijent rekao: "Vidim smrt kako stoji iza tebe". Muškarac je preminuo dva dana kasnije.