Osobe pod uticajem broja četiri često su vrlo analitične, organizovane, pouzdane i dosledne. One su graditelji i radnici Zodijaka, usmereni na postizanje ciljeva kroz disciplinu i istrajnost. Cene tradicionalne vrednosti, ali su otvorene i ka modernim praksama. Njihova snaga leži u praktičnosti, iskrenosti i sposobnosti da ideje pretvore u stvarnost. Međutim, mogu biti i tvrdoglave, rigidne te sklone preteranom oprezu ili kritikovanju.

To stvara pozitivan ciklus energije koji može transformisati naše odnose i okolnosti. U numerološkom smislu, ovaj datum krije još jednu zanimljivu dimenziju. U određenim godinama, zbrajanjem cifri datuma može se doći do broja osam. Ovo se događa kada, recimo, imamo kombinaciju 4+4=8 i 2+0+2+4=8. Takvo numerološko poravnanje stvara takozvani "8:8 portal", fenomen koji se u duhovnim krugovima povezuje s obiljem, uspehom i kosmičkom ravnotežom. Koncept "8:8 portala" posebno je zanimljiv jer se broj osam, kad se polegne, pretvara u simbol beskonačnosti.

Ovo simbolizuje neograničene mogućnosti i potencijal za rast koji nam se otvara kada smo usklađeni s energijama ovog datuma. To je vreme kada se čini da se granice između materijalnog i duhovnog sveta stanjuju, omogućujući nam lakši pristup višim vibracijama i duhovnim uvidima. Stoga, datum 4.4. možemo posmatrati kao svojevrsni energetski most koji nam omogućuje da se povežemo s dubljim aspektima sebe i univerzuma. To je prilika da preispitamo svoje ciljeve, osvestimo svoje potencijale i postavimo temelje za budući rast i uspeh.